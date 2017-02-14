14.02.2017 08:11:08

Sporda yetenek 10'la gelecek

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi, dezavantajlı bölgelerdeki ilkokul ve ortaokulda okuyan risk grubundaki çocukların spora kazandırılması için hazırladığı 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek' projesinin protokolü imzalandı.

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Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi, dezavantajlı bölgelerdeki ilkokul ve ortaokulda okuyan risk grubundaki çocukların spora kazandırılması için hazırladığı "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesinin protokolü imzalandı.Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi'nin ortaklığında düzenlenen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" adlı projenin protokolü imzalandı. Dezavantajlı bölgelerdeki ilk ve ortaokulda okuyan risk grubu öğrencilerinin spora kazandırılmasını amaçlayan protokol imza töreni Öğretmenevi'nde yapıldı. İmza törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Karesi ve Altıeylül Kaymakamları ile Belediye Başkanları ve kurumların yöneticileri katıldı. İmza töreni öncesi "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesinin tanıtımı slayt gösteri ile yapıldı. Balıkesir merkez ve ilçelerinde dezavantajlı bölgelerde bulunan ilk ve ortaokullarda okuyan risk gurubu öğrencilerini kapsayan proje ile öğrencilerin spora kazandırılması amaçlanıyor. Proje paydaşları arasında ise Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Altıeylül Kaymakamlığı, Karesi Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yer alıyor.Vali Yazıcı: "Çocuklara Düzenli Spor Yapma İmkanı Sunacağız"Protokol imza töreni öncesi konuşan Vali Ersin Yazıcı, projenin önemine vurgu yaptı. İlk etapta karesi ve Altıeylül merkez ilçelerinde başlayan protokolün ileriki süreçlerde Balıkesir'deki tüm ilçelere yayılarak yeni protokoller imzalanacağını İfade eden Yazıcı, hedeflerinin 30 bin çocuğu sporla buluşturmak olduğunu söyledi. Yazıcı konuşmasında şunları söyledi: "Esasında burada başlatacağımız proje belediyelerimizin yaptıkları işler. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar. Buradaki amaç; bengiden sonra orta seviye ve alt gelir gurubu ailelerin çocuklarını Türkiye genelinde sporla buluşmalarının oranının düşük olduğunu biliyoruz. Bu tür ailelerde düzenli geliri olmayan ailelerde özellikle çocuğunun spor yapması için o maliyetlere katlanamayacağını ve kendisi için külfet oluşturduğunu düşündüğünden çocuk yetenekli bile olsa düzenli spor yapmasına aile istese bile aile çok fazla imkan sağlayamıyor. Ülkemizin geleceği malum. Kime emanet? Çocuklarımıza gençlerimize emanet. Biz artık buradaki arkadaşlarımızda aynı şeyi düşünüyordur; fiziksel ihtiyaçlarımızı karşıladık. İhtiyaçlar bitmeyecektir ama insanlarımızın, çocuklarımızın kalifiye olması, yetenekli olması, bir takım değerlerle donanımlı olması mecburiyeti var. Buradaki her yönetici de bundan sorumlu. Belediye başkanımızda, kaymakamımızda, rektörümüzde, valimizde. Hep birlikte el birliği ile özellikle spor yapma imkanı bulamayan, ailesinin buna imkan veremediği çocuklara düzenli olarak spor yaptıracağız"dedi.Konuşması sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve protokolün diğer paydaş kurumlarının yetkililerine teşekkür eden Vali Yazıcı, proje ile yeni sporcuların yetişeceğini söyledi. Vali Yazıcı'nın konuşması ardından protokol imzalandı.