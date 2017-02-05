05.02.2017 12:30:06

Sporcuların performansı bu merkezde ölçülüyor

Kocaeli Büyükşehir Performans Merkezi'nde sporcuların ölçümleri ücretsiz olarak yapılıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Performans Merkezi'nde sporcuların ölçümleri ücretsiz olarak yapılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Merkezde Kağıtsporlu tüm sporcuların ölçümleri yapılmaya başlandı. Testler, spor branşlarına yönelik özel gruplar oluşturularak gerçekleştiriliyor. Vinsan Tesisleri içinde yer alan merkezde her gün 50 ile 75 kişinin ücretsiz olarak test ve ölçümleri yapılıyor.Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından projelendirilen Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi, son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü alt yapı jimnastik sporcularını testten geçirdi. Minik sporcuların laboratuvar ortamında tüm fiziksel uygunlukları merkezde değerlendirildi.Büyükşehir Kağıtsporlu minik sporcular anne ve babaları ile testlerden geçerken hem eğlendi, hem de ölçüm ve testler hakkında bilgi aldılar. Minik sporcular, antropometrik(vücut ölçümleri) testleri yapılırken eğlendiklerini dile getirdi. Minik sporcu velileri küçük yaştaki sporcuların veri kayıt sistemi ile kontrol edilmesi ve gelişimleri hakkında böyle bir merkezin ayrıca ücretsiz hizmet vermesinden dolayı merkezde görevli personele teşekkür ettiler.