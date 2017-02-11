11.02.2017 17:40:20

Sporcuların hedefi Türkiye şampiyonluğu

Adıyaman'ın Kahta İlçesindeki sporcular son dönemlerde katıldığı atletizm müsabakalarında yapmış oldukları dereceler ile Türkiye Şampiyonluğuna hızla ilerliyor.

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Adıyaman'ın Kahta İlçesindeki sporcular son dönemlerde katıldığı atletizm müsabakalarında yapmış oldukları dereceler ile Türkiye Şampiyonluğuna hızla ilerliyor.İstanbul'da düzenlenen U14, U16, çoklu branş ve gülle atma 200 metre ve 1000 metre Türkiye salon şampiyonası müsabakalarına katılan Kahta'nın genç sporcuları, 3 tane 3.'lük ile 5. ve 6.'lık derecesiyle şampiyonluk yolunda emin adımlar ile yürüyor.İstanbul'da düzenlenen U14 salon yarışmasında bin metrede yarışan Sadık Avseren Şampiyonluğunu bir saniye ile kaçırarak Türkiye 3. oldu. Yine aynı şekilde U14 salon yarışmasında Edanur Aşuk bin metrede 6, 200 metrede ise Türkiye 5. Oldu. Aynı şekilde atletizmin 7 branşının birden yapıldığı yarışmada Kadir Demirer Türkiye 3. olurken Gülle atma müsabakalarında ise Ferhat Dündar Türkiye 3. oldu.Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Karakaya, "2 haftalık süreç içerisinde Kahtalı ve Adıyamanlı sporcularımızla birlikte katıldığımız U14, U16 ve çoklu branşlarında sporcularımız çok büyük başarılar elde ettiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu başarıların elde edilmesinde spor faaliyetlerimizde bize desteklerini esirgemeyen Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet Bağcı ve Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan'a çok teşekkür ederim. Umarım ki bundan sonraki süreçlerde bize sağlanan bu imkanlar ile birlikte daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Adıyaman'ımıza nice şampiyonluklar yaşatacaklarına inanıyorum. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. İlçemiz ciddi oranda sporcu kapasitesi barındırıyor. Bu genç sporcularımızın iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Bu sporcularımıza Türkiye şampiyonalarında daha büyük dereceler ile gelebilmeleri için imkanların verilmesi gerekiyor. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın müjdesini verdiği yakında ilçemizde kurulacak olan 2000 kişilik Spor Kompleksinin bu sporcularımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. İlçemizdeki sporcuların kurulacak olan Spor Kompleksi ile Türkiye'ye adını duyuracaklarına inanıyorum. Sporcularımızın daha iyi bir alanda eğitilmesi açısından sporcu fabrikasının yapım çalışmalarını TBMM Başkanvekilimizin çalışmaları hızlandırarak sporcularımıza kazandırmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.