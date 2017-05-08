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Spor Toto Süper Lig
08.05.2017 21:43:12

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 6-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Vaz Te'nin ara pasına hareketlenen Özer'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

52. dakikada Olcan'ın sol köşeden kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda kaleci Victor son anda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden ayağıyla uzaklaştırdı.

58. dakikada Olcan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

61. dakikada Vaz Te'nin pasıyla topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 3-0

72. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Özer'in pasıyla topa sahip olan Vaz Te'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine de çarparak ağlara gitti. 4-0

82. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Elyasa Süme'nin Soner'e ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-0

86. dakikada gelişen sol kanattan Onur'un yerden ortasında Larsson'un ceza sahası içerisinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Victor'un ayaklarının yanından ağlara gitti. 6-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xxx, Mustafa xx, Caner xx, Ömer xx (Kadir dk. 82 xx), Custodio xx, Soner xxx, Olcan xx (Onur dk. 80 xx), Özer xxx, Vaz Te xxx, Cikalleshi xxx (Larsson dk. 76 xxx)

Yedekler: Fatih, Aykut, Muğdat, Orhan, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantepspor: Victor x, Barış x, Wallace Reis x, Musa x (Elyasa Süme dk. 27 x), Pedroso x, Thiam x, Marcinho x, İlhan x, Ben Hatira x (Abdülkadir dk. 67 x), Angan x (Orkan dk. 56 x), Ghilas x

Yedekler: Gökhan, Doğanay, Kangwa, Yoiver Gonzalez

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Wallace Reis (dk. 43 k.k.), Cikalleshi (dk. 58 ve 61), Vaz Te (dk. 72 ve 82 pen.), Larsson (dk. 86) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Thiam, Elyasa Süme (Gaziantepspor)
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