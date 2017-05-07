07.05.2017 16:52:53
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Kweuke'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
36. dakikada Dhurgham Ismail'in pasında topla buluşan Kweuke, topu ağlara gönderdi. 2-0
45. dakikada Recep Niyaz'ın pasında havalanan topu göğsüyle indiren Oğulcan, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. 3-0
45+2. dakikada sağ kanattan müthiş hareketlerle topu süren Süleyman Koç, ortasında arka direkte Recep Niyaz gelişine vururak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Çınar xx, Alparlan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Ismael xx, Oboabona xxx, Robin xxx, Fink x, Edomwonyi xx, Süleyman xxx, Petrucci xx, Recep xxx, Oğulcan xx, Kweuke xx
Yedekler: Dallo, Orhan, Özgür, Oğuzhan, Janster, Nosa, Atiyah
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Bursaspor: Harun x, Jovic x, İsmail x, Tomas x, Aziz x, Merter x, Şamil x, Bilal x, Onur x, Kubilay x, Stancu x
Yedekler: Fehmi, Erdem, Rüştü, Emre, Torres, Rodriguez, Sercan
Teknik Direktör: Adnan Örnek
Goller: Kweuke (dk. 7 ve 36), Oğulcan (dk. 45), Recep (dk.45) (Rizespor)
Sarı kart: Jovi (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 4-0 önde tamamladı.Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 4-0 önde tamamladı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Kweuke'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
36. dakikada Dhurgham Ismail'in pasında topla buluşan Kweuke, topu ağlara gönderdi. 2-0
45. dakikada Recep Niyaz'ın pasında havalanan topu göğsüyle indiren Oğulcan, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. 3-0
45+2. dakikada sağ kanattan müthiş hareketlerle topu süren Süleyman Koç, ortasında arka direkte Recep Niyaz gelişine vururak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Çınar xx, Alparlan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Ismael xx, Oboabona xxx, Robin xxx, Fink x, Edomwonyi xx, Süleyman xxx, Petrucci xx, Recep xxx, Oğulcan xx, Kweuke xx
Yedekler: Dallo, Orhan, Özgür, Oğuzhan, Janster, Nosa, Atiyah
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Bursaspor: Harun x, Jovic x, İsmail x, Tomas x, Aziz x, Merter x, Şamil x, Bilal x, Onur x, Kubilay x, Stancu x
Yedekler: Fehmi, Erdem, Rüştü, Emre, Torres, Rodriguez, Sercan
Teknik Direktör: Adnan Örnek
Goller: Kweuke (dk. 7 ve 36), Oğulcan (dk. 45), Recep (dk.45) (Rizespor)
Sarı kart: Jovi (Bursaspor)