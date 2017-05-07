07.05.2017 16:52:53

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 4-0 önde tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 4-0 önde tamamladı.Maçtan Dakikalar (İlk yarı)7. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Kweuke'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-036. dakikada Dhurgham Ismail'in pasında topla buluşan Kweuke, topu ağlara gönderdi. 2-045. dakikada Recep Niyaz'ın pasında havalanan topu göğsüyle indiren Oğulcan, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. 3-045+2. dakikada sağ kanattan müthiş hareketlerle topu süren Süleyman Koç, ortasında arka direkte Recep Niyaz gelişine vururak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0Stat: Çaykur DidiHakemler: Serkan Çınar xx, Alparlan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xxÇaykur Rizespor: Gökhan xxx, Ismael xx, Oboabona xxx, Robin xxx, Fink x, Edomwonyi xx, Süleyman xxx, Petrucci xx, Recep xxx, Oğulcan xx, Kweuke xxYedekler: Dallo, Orhan, Özgür, Oğuzhan, Janster, Nosa, AtiyahTeknik Direktör: Hikmet KaramanBursaspor: Harun x, Jovic x, İsmail x, Tomas x, Aziz x, Merter x, Şamil x, Bilal x, Onur x, Kubilay x, Stancu xYedekler: Fehmi, Erdem, Rüştü, Emre, Torres, Rodriguez, SercanTeknik Direktör: Adnan ÖrnekGoller: Kweuke (dk. 7 ve 36), Oğulcan (dk. 45), Recep (dk.45) (Rizespor)Sarı kart: Jovi (Bursaspor)