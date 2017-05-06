06.05.2017 20:57:04

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.Maçtan dakikalar (ikinci yarı)55. dakikada Fabrice N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Silva De Souza ceza alanı içine girdi. Silva De Souza, önünü çok iyi boşalttıktan sonra penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Kaya'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-265. dakikada Ömer Ali'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Bajic ara pasla Ömer Ali'yi bir kez daha topla buluşturmak istedi. Savunmada Sackey'den seken top bir kez daha Bajic'in önünde kaldı. Bajic, bekletmeden yerden vuruşunu yaparak kaleci Haydar'ın solundan topu filelerle buluşturarak eşitliği sağladı. 2-272. dakikada Ali Çamdalı'nın Efecan'a yaptığı faul sonrasında ceza yayı hemen gerisinden kazanılan serbest vuruş için topun başına Fernandes Da Silva geçti. Fernandes Da Silva, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Kaya'nın uzanamayacağı köşeden topu filelerle buluşturdu. 2-3Stat: Büyükşehir BelediyeHakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xxAtiker Konyaspor: Kaya xx, Douglas xxx, Selim xx, Jonsson xx (Meha dk. 90 ?), Ömer Ali xx, Bajic xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx (Fofana dk. 60 x), Vukovic x (Volkan dk. 15 x), Skubic xxYedekler: Abdulaziz, Mbamba, Emre Can, HoraTeknik Direktör: Aykut KocamanAytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Berkan xx, Sackey xx, Tzvallas xx, N'Sakala xx (Emre Nefiz dk. 61 x), Efecan xx, Emre Akbaba xx, Santos Candeias xx (Guerrier dk. 71 x), Fernandes Da Silva xxx (Taha dk. 87 ?), Silva De Souza xxxYedekler: Zlamal, Cenk Ahmet, Lazic, Orvil PletTeknik Direktör: Saffet SusicGoller: Bajic (dk. 9 ve 65) (Atiker Konyaspor), Silva De Souza (dk. 39 pen, 55), Fernandes Da Silva (dk. 72) (Aytemiz Alanya)Kırmızı Kart: Douglas (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor)Sarı kartlar: N'Sakala, Silva De Souza, Fernandes Da Silva (Aytemiz Alanyaspor)