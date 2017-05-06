06.05.2017 20:52:27

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)63. dakikada Castro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında ön direkte topla buluşan Turgut Doğan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-078. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Sabri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.81. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Turgut Doğan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-083. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Turgut Doğan'ın çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.90+1. dakikada Senijder'in uzaktan sert vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti. 3-1Stat: TT ArenaHakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Hakan Yemişken xxGalatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Hakan Balta xx, Carole xx (Linnes dk. 70 ?), Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 79 ?), Bruma x (Rodrigues dk. 18 x), Sneijder xx, Podolski xxYedekler: Cenk, Semih, Josue, De JongTeknik Direktör: Igor TudorKasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Pavelka xx (Ahmet İldiz dk. 84 ?), Abdullah Durak, Castro xxx, Popov xx, Eduok xx (Guanca dk. 86 ?), Adem xx (Turgut Doğan dk. 46 xx)Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Batuhan AltıntaşTeknik Direktör: Kemal ÖzdeşGoller: Castro (dk. 25 ve 81), Turgut Doğan (dk. 63) (Kasımpaşa), Sneijder (dk. 90+1) (Galatasaray)Kırmızı kart: Tolga (dk.59) (Galatasaray)Sarı kartlar: Tolga, Hakan Balta (Galatasaray)