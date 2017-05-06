06.05.2017 17:50:03

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)46. dakikada ceza sahasına sokulan Samba Sow'un şutunda top üsten auta çıktı.58. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında Rodallega'nın şutu defanstan döndü. Dönen topa Onazi'nin şutunda yine top savunmadan geri geldi.63. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Umut'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Muammer topu rahat kontrol etti.70. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında buluşan Yusuf Yazıcı'nın gelişine yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.75. dakikada Welliton'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Lawal'ın kafa vuruşu filelere gitti. 2-388. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Welliton'un kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Onur gole izin vermedi.Stat: Medical Park ArenaHakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xxTrabzonspor: Onur Kıvrak x, Uğur Demirok x, Durica xx, Pereira xx, Mas x, N'Doye x, Aytaç Kara x (Bero dk. 84 ?), Onazi x, Olcay Şahan xx, Rodallega x (Castillo dk. 64 x), Yusuf Yazıcı xxYedekler: Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Medjani, Zeki Yavru, Yusuf ErdoğanTeknik Direktör: Ersun YanalKayserispor: Muammer xx, Mabiala xx, Hakan Aslantaş xx, Erkan Kaş xx, Levent Gülen xx, Welliton xx, Deniz Türüç xxx (Varela dk. 84 ?), Güray Vural xx (Samba Sox dk. 46 x), Lawal xxx (N'Guemo dk. 90 ?), Rotman xx, Umut Bulut xYedekler: Ali Ahamada, Efe Halil, Traore, Ryan MendesTeknik Direktör: Mesut BakkalGoller: Rodallega (dk. 34) (Trabzonspor), Deniz Türüç (dk. 7), Lawal (dk. 41 ve 75), Uğur Demirok (dk. 45+2 pen.) (Kayserispor)Sarı kartlar: Uğur Demirok, Durica, Onazi (Trabzonspor), Rotman, Mabiala, Lawal, Erkan Kaş, Samba Sow (Kayserispor)