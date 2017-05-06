SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Spor Toto Süper Lig
06.05.2017 16:48:43

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

7. dakikada orta sahadan atılan topla ceza sahası içine giren Deniz Türüç, sağ çaprazdan yerden düzgün vurarak takımını öne geçirdi. 0-1

14. dakikada N'Doye'un ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

30. dakikada Pereira'nın pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

34. dakikada Olcay'ın defansın arkasına attığı pasla buluşan Rodallega, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1

41. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan sokulan Lawal'ın sert şutunda top üst köşeden auta gitti. 2-1

45. dakikada Rodellega'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına dönerken, defansın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Uğur Demirok, topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere yolladı. 2-2

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Pereira xx, Mas xx, N'Doye xx, Aytaç Kara xx, Onazi xx, Olcay Şahan xx, Rodallega xxx, Yusuf Yazıcı xx

Yedekler: Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Medjani, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan, Bero, Castillo

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: Muammer xx, Mabiala xx, Hakan Aslantaş xx, Erkan Kaş xx, Levent Gülen xx, Welliton xx, Deniz Türüç xxx, Güray Vural xx, Lawal xxx, Rotman xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Ali Ahamada, Efe Halil, Traore, N'Guemo, Samba Sow, Ryan Mendes, Varela

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Rodallega (dk. 34) (Trabzonspor), Deniz Türüç (dk. 7), Lawal (dk. 41), Uğur Demirok (dk. 45-2 pen.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rotman, Mabiala (Kayserispor)
    YORUM YAZ
Bakanlıktan açıklama Wikipedia açıklaması: İletişim kanalları açık
'CHP’de sadakat diye bir duygu var mıdır?'
Kılıçdaroğlu bir kez daha 'kontrollü darbe' dedi, Erdoğan'ı işaret etti!
CHP'de sürpriz istifa!
Hafta sonu İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!
AA, Emre Uslu'yu, Emre Uslu, AA'yı çekti
'Bir tokat İslamcılara, bir tokat tetikçilere'
'CHP 5’e bölünmüş durumda'
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
28 Şubat'ın 'sara' hastası mahkumları
Karlov'a suikast emri oteldeki abiden
ALES adaylarına 09.45 uyarısı
'Erdoğan'ın Pelikancıları durdurmak için 'Durun!' demesi yeterlidir'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
Dünyada bu hafta neler oldu?
FETÖ'nün 'ihraç' kumpası! 'YAŞ’ta adın geçiyor...'
Akar, Kalın ve Fidan'ın ABD ziyaretinin sebebi belli oldu
Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Erdoğan: 'Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk...'
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Adil Öksüz'ü serbest bırakan FETÖ'cü hakim yakalandı
6 Mayıs 2017 Cuma gazete manşetleri
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi
KKTC Başbakanı: Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da ailesini katleden Denizhan Dener'in cenazesi teslim alındı
Adana'da emekli vali ve ailesini katlettikten sonra intihar eden Denizhan Dener'in cenazesi, ailesinin evlenmesine karşı çıktığı Hanım Kaya teslim aldı.
06.05.2017 14:40:05
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin 'en görkemli dönemi' olarak niteledi.
06.05.2017 13:47:50
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü.
06.05.2017 12:11:46
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
THY, kabinde ücretsiz laptop uygulamasını yarın başlatıyor
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Amerika ve İngiltere uçuşlarında business class yolcularına laptop dağıtımına yarın başlayacaklarını bildirdi.
06.05.2017 09:42:01
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.
06.05.2017 08:53:06
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Alman Die Welt gazetesi, haber portalında Türkiye'de tutuklu bulunan muhabiri Deniz Yücel'in cezaevinden yazdığı yazıya yer verdi.
06.05.2017 08:50:16
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
06.05.2017 00:01:19
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları