06.05.2017 16:48:43

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Olcay Şahan'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.7. dakikada orta sahadan atılan topla ceza sahası içine giren Deniz Türüç, sağ çaprazdan yerden düzgün vurarak takımını öne geçirdi. 0-114. dakikada N'Doye'un ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.30. dakikada Pereira'nın pasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.34. dakikada Olcay'ın defansın arkasına attığı pasla buluşan Rodallega, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-141. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan sokulan Lawal'ın sert şutunda top üst köşeden auta gitti. 2-145. dakikada Rodellega'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına dönerken, defansın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Uğur Demirok, topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere yolladı. 2-2Stat: Medical Park ArenaHakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xxTrabzonspor: Onur Kıvrak xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Pereira xx, Mas xx, N'Doye xx, Aytaç Kara xx, Onazi xx, Olcay Şahan xx, Rodallega xxx, Yusuf Yazıcı xxYedekler: Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Medjani, Zeki Yavru, Yusuf Erdoğan, Bero, CastilloTeknik Direktör: Ersun YanalKayserispor: Muammer xx, Mabiala xx, Hakan Aslantaş xx, Erkan Kaş xx, Levent Gülen xx, Welliton xx, Deniz Türüç xxx, Güray Vural xx, Lawal xxx, Rotman xx, Umut Bulut xxYedekler: Ali Ahamada, Efe Halil, Traore, N'Guemo, Samba Sow, Ryan Mendes, VarelaTeknik Direktör: Mesut BakkalGoller: Rodallega (dk. 34) (Trabzonspor), Deniz Türüç (dk. 7), Lawal (dk. 41), Uğur Demirok (dk. 45-2 pen.) (Kayserispor)Sarı kartlar: Rotman, Mabiala (Kayserispor)