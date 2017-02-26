26.02.2017 17:58:11

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.Maçtan Dakikalar (ikinci yarı)52. dakika Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda Vaclav'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.56. dakika Ndiaye'nin ceza sahası dışından sol ayağı ile kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, auta gitti.63. dakika Ndiaye'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Koulossa'nın sol köşeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın müdahalesiyle kornere gitti.70. dakikada Edin Viska'nın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.Stat: Osmanlı StadıHakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alparslan Dedeş xxOsmanlıspor: Zydrunas xx, Vrsajeviç xx, Mehmet Güven x (Webo dk. 45 x), Ndiaye xxx, Pinto xx, Vaclav xx, Dzon x (Moreira dk. 59 x), Musa xx, Koulossa x, Numan xx, Maher xx (Erdal dk. 77 ?)Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Webo, Erdal, Moreira, MuhammmedTeknik Direktör: Mustafa Reşit AkçayMedipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Yalçın xx, Emre Belözoğlu x, Epureanu xx, Visca xx(Eren dk. 89 ?), Da Costa x (İrfan dk. 79 x), Cengiz x(Napoleoni (dk. 74 x), Mustafa Pektemek xx, Erdem x, De Souza Junior xxYedekler: Ufuk, Da Silva, Eren, Attamah, Napoleoni, Holmen, İrfanTeknik Direktör: Abdullah Mucib AvcıGol: Mustaf Pektemek (dk. 7)(Medipol Başakşehir)Kırmızı Kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)Sarı Kartlar: Delarge Dzon, Vaclav (Osmanlıspor)