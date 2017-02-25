25.02.2017 19:45:52
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa yetişerek korner çizgisinden çeviren Halil İbrahim'in gönderdiği pasla buluşan Volkan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Onur kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan Douglas'ın uzun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Rangelov'un şutunda kaleci Onur topu uzaklaştırdı.
20. dakikada Konyaspor atağında Rangelov'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hadziahmetovic'in gelişine çektiği şutu kaleci Onur uzaklaştırdı.
26. dakikada Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Onazi'nin çektiği şut savunmadan sekerek kaleci Serkan'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Jonsson xx, Volkan xx, Hadziahmetovic xx, Fofana xx, Halil İbrahim xx, Rangelov xx
Yedekler: Kaya, Selim, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Meha, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Mustafa Akbaş xx, Mas xx, Medjani xx, Onazi xx, Castillo xx, Yusuf Yazıcı xx, Olcay Şahan xx, Rodallega xx
Yedekler: Brown, Zeki, Yusuf Erdoğan, N'doye, Bero, Aytaç, Ibanez
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Mustafa Akbaş (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa yetişerek korner çizgisinden çeviren Halil İbrahim'in gönderdiği pasla buluşan Volkan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Onur kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan Douglas'ın uzun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Rangelov'un şutunda kaleci Onur topu uzaklaştırdı.
20. dakikada Konyaspor atağında Rangelov'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hadziahmetovic'in gelişine çektiği şutu kaleci Onur uzaklaştırdı.
26. dakikada Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Onazi'nin çektiği şut savunmadan sekerek kaleci Serkan'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Jonsson xx, Volkan xx, Hadziahmetovic xx, Fofana xx, Halil İbrahim xx, Rangelov xx
Yedekler: Kaya, Selim, Ali Çamdalı, Bajic, Milosevic, Meha, Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Mustafa Akbaş xx, Mas xx, Medjani xx, Onazi xx, Castillo xx, Yusuf Yazıcı xx, Olcay Şahan xx, Rodallega xx
Yedekler: Brown, Zeki, Yusuf Erdoğan, N'doye, Bero, Aytaç, Ibanez
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Mustafa Akbaş (Trabzonspor)