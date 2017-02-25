25.02.2017 16:43:42
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Angelo'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Bora yumruklayarak uzaklaştırdı.
23. dakikada Ömer'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinde güzel bir vuruş yapan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada Danilo'nun ceza sahasının sağından ortaladığı topa gelişine sert vuran Eto'o'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xx, Aykut xx, Sissoko xx, Soner xx, Özer xxx, Olcan xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Lukac, Muğdat, Vaz Te, Kafi Adu, Samardzic, Bokila, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Angelo xx, Sakıb xx, Charles xx, Danilo xx, Zeki xx, Deniz xx, Etame x, Eto'o x
Yedekler: Ferhat, Serdar, El Kabir, Makoun, Harun, Salih, Sandro
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Özer (dk. 23) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kart: Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Angelo'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Bora yumruklayarak uzaklaştırdı.
23. dakikada Ömer'in sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinde güzel bir vuruş yapan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada Danilo'nun ceza sahasının sağından ortaladığı topa gelişine sert vuran Eto'o'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xx, Aykut xx, Sissoko xx, Soner xx, Özer xxx, Olcan xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Lukac, Muğdat, Vaz Te, Kafi Adu, Samardzic, Bokila, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Angelo xx, Sakıb xx, Charles xx, Danilo xx, Zeki xx, Deniz xx, Etame x, Eto'o x
Yedekler: Ferhat, Serdar, El Kabir, Makoun, Harun, Salih, Sandro
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Özer (dk. 23) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kart: Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)