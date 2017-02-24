24.02.2017 21:39:35

Spor Toto Süper Lig

Ligin 22. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Ligin 22. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)51. dakikada sağ kanattan Castro'nun ortaladığı topa arka direkte Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.63. dakikada Tunay Torun'un derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-068. dakikada sol kanattan Veigneau'nun ortaladığı topa Koita'nın volesinde top filelerle buluştu. 3-077. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla topla buluşan Tunay Torun'un sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail ŞencanKasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Abdullah Durak xx, Castro xx (Guanca dk. 71 x), Sadiku xx, Tunay xx, Adem Büyük xx (Eduok dk. 82 ?), Koita xxx (Turgut dk. 82 ?)Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, PavelkaTeknik Direktör: Kemal ÖzdeşBursaspor: Harun xx, Jovic x, Sivok x, Aziz Eraltay x, Jorquera x (Sinan Bakış dk. 74 x), Faty x Battala xx, Onur Atasayar x (Şamil Cinaz dk. 46 x), Stancu x, Kubilay x (Mert Örnek dk. 68 x)Yedekler: Mert, İsmail, Merter, Del ValleTeknik Direktör: Mutlu TopçuKırmızı Kart: Ertuğrul Ersoy (dk. 43) (Bursaspor)Goller: Titi (dk. 44 pen.), Koita (dk. 63 ve 68), Tunay (dk. 77) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Adem Büyük (Kasımpaşa), Şamil, Sivok (Bursaspor)