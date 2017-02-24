24.02.2017 20:39:09

Spor Toto Süper Lig

Ligin 22. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ligin 22. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Bursaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)5. dakikada Faty'nin derinlemesine şık pasında topla buluşan Onur Atasayar'ın vuruşunda top yandan auta gitti.15. dakikada Jovic'in sağ kanattan ortaladığı topa Stancu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.43. dakikada ceza sahası içerisinde Otigba ile Ertuğrul'un girdiği hava topu mücadelesinde Ertuğrul'un eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından Ertuğrul kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.44. dakikada Titi'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Harun'un köşede müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail ŞencanKasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Abdullah Durak xx, Castro xx, Sadiku xx, Tunay xx, Adem Büyük xx, Koita xxxYedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Pavelka, Eduok, Turgut, GuancaTeknik Direktör: Kemal ÖzdeşBursaspor: Harun xx, Jovic x, Sivok xx, Aziz Eraltay xx, Jorquera xx, Faty xx, Battala xx, Onur Atasayar xx, Stancu xx, Kubilay xxYedekler: Mert, İsmail, Şamil, Merter, Sinan, Del Valle, Mert ÖrnekTeknik Direktör: Mutlu TopçuKırmızı Kart: Ertuğrul Ersoy (dk. 43) (Bursaspor)Goller: Titi (dk. 44 pen.) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Adem Büyük (Kasımpaşa)