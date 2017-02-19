19.02.2017 19:45:07
Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşılıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
27. dakikada orta sahada bulunan Oğuzhan'ın pasında ceza yayı üzerinde Cenk'ten seken top Talisca'da kaldı. Talisca'nın gelişine uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
29. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Babel'in ayak içiyle vuruşunda kaleci Bora, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olcan'ın ceza yayı üzerinde ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
41. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45. dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bora'da kaldı.
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Metin xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Mercelo xx, Atınç xx, Adriano xx, Oğuzhan xx, Atiba xx, Quaresma xx, Talisca xx, Babel xx, Cenk Tosun xx
Yedekler: Tolga, Aboubakar, Tolgay, Necip, Beck, Rhodolfo,Gökhan İnler
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Caner xx, Mustafa xx, Samardzic xx, Lopes xx, Aykut xx, Sissoko xx, Ömer xx, Olcan xx, Özer xx, Cikalleshi xx
Yedekler: Lukac, Muğdat, Vaz Te, Soner, Onur, Orhan, Adu
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Cenk (dk. 13), Taslica (dk. 27) (Beşiktaş)
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