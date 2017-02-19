19.02.2017 16:47:25

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. 90 dakika golsüz geçilirken Fenerbahçe, Bursaspor maçının ardından bu maçta da puan kaybetti.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. 90 dakika golsüz geçilirken Fenerbahçe, Bursaspor maçının ardından bu maçta da puan kaybetti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)57. dakikada Koita'nın orta sahadan aldığı topla ceza sahası ön çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.60. dakikada Adem Büyük'ün pasına hareketlenen Koita'nın rakibini çalımlayıp sert şutunda kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.76. dakikada Van der Wiel'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Fernandao'nun rövaşatasında top yandan auta gitti.77. dakikada Van der Wiel, ceza sahası içindeki Salih Uçan'ı iyi gördü. Salih, göğsüyle yumuşatıp dönerek vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.90. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kasımpaşa savunmasından seken top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.Stat: ÜlkerHakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxxFenerbahçe: Volkan Demirel xx, Van der Wiel x, Skrtel xx, Kjaer xx, İsmail x, Mehmet xx, Josef x, Stoch x, Ozan xx (Salih dk. 75 xx), Volkan Şen xx (Hasan Ali dk. 85 ?), Sow x (Fernandao dk. 46 xx)Yedekler: Fabiano, Şener, Emenike, NeustadterTeknik Direktör: Dick AdvocaatKasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xxx, Titi xx, Veigneau xxx, Sadiku xx, Abdullah xx, Eduok xx (Tunay dk. 69 xx), Castro xxx (Guanca dk. 90 ?), Adem xxx (Turgut Doğan dk. 75 xx), Koita xxYedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, PavelkaTeknik Direktör: Kemal ÖzdeşSarı kartlar: Stoch, Volkan Şen (Fenerbahçe), Popov (Kasımpaşa)