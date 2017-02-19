19.02.2017 16:30:35

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor, evinde Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor, evinde Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)9. dakikada Magaye'nin kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde Renan Silva'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.10. dakikada Webo'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Koulossa'nın şutunda Itanje topu kontrol etti.19. dakikada Webo'nun ara pasında topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-141. dakikada Mehmet Güven ortasında ceza sahası içinde Webo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xxAdanaspor: Itanje xx, Didi xx, Samican xx, Ramos xx, Magaye xx, Diago xx, Renan Silva xx, Koman xx, Bekir xx, Vinicius xx, Reynaldo xxYedekler: Hayrullah, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Emre, Cem, Renan Diniz, RoneiTeknik Direktör: Levent ŞahinOsmanlıspor: Karcemarskas xx, Pinto xx, Numan xx, Prochazka xx, Vrsajevic xx, Ndiaye xx, Regattin xx, Koulossa xx, Maher xx, Mehmet xx, Webo xx,Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Erdal, Moreira, Dzon, MusaTeknik Direktör: Mustafa Reşit AkçayGoller: Ndiaye (dk.19) Webo (dk.41) (Osmanlıspor)Sarı kartlar: Ramos, Samican (Adanaspor) Ndiaye, Prochazka (Adanaspor)