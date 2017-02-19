19.02.2017 14:53:49

Spor Toto Süper Lig

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)49. dakikada sol kanattan Aydın'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Serdar Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-065. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in şutunda ağlara gitmekte olan topu Uğur Çiftçi son anda uzaklaştırdı.70. dakikada Fofana'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.89. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Rangelov'un kafa vuruşunda kaleci Hopf topu çizgi üzerinde kontrol etti.Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xxGençlerbirliği: Hopff xx, Uğur xx, Khalili xx (Scekic dk. 82 ?), Rantie x (Vedat Muriç dk. 66 x), Ahmet xx, Aydın xxx, Serdar xxx (Etien dk. 86 ?), Selçuk xx, Palitsevich xx, Lucas xx, Anıl xxYedekler: Taha Cengiz, Renato Escobar, Umut Sözen, Orhan ŞamTeknik Direktör: Ümit ÖzatAtiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali Turan x (Halil İbrahim dk. 87 ?), Ömer xx, Ali Çamdalı xx (Rangelov dk. 60 x), Bajic xx, Miloseviç xx, Amir Hadziahmetoviç x, Vukoviç xx, Mehmet xx (Fofana dk. 60 x), Skubic xxYedekler: Kaya, Selim Ay, Jens Jonsson, Alban MehaTeknik Direktör: Aykut KocamanGoller: Serdar Gürler (dk. 16 ve 49) GençlerbirliğiSarı kartlar: Mehmet Uslu, Ömer, Fofana, Amir Hadziahmetoviç (Atiker Konyaspor), Uğur Çiftçi, Hopf, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)