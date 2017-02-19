19.02.2017 14:01:33

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan Dakikalar (İlk yarı)13. dakikada Aydın Karabulut'un kullandığı kornerde ceza yayı üzerinde Anıl'ın vurduğu kafa, direği sıyırarak auta gitti.16. dakikada ceza yayı üzerinden Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağıdan ağlarla buluştu. 1-020. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan yaptığı ortaya Uğur Çiftçi'nin gelişine volesinde meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.34. dakikada Serdar Gürler'in sağ çaprazdan kaleci Serkan'ın üzerinden aşırttığı topu Ali Turan son anda uzaklaştırdı.Stat: Ankara 19 MayısHakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xxGençlerbirliği: Hopff xx, Uğur xx, Khalili xx, Rantie xx, Ahmet xx, Aydın xx, Serdar xxx, Selçuk xx, Palitsevich xx, Lucas xx, Anıl xxYedekler: Taha Cengiz, Scekic, Renato Escobar, Etien, Umut Sözen, Vedat Muriç, Orhan ŞamTeknik Direktör: Ümit ÖzatAtiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali xx, Ömer xx, Ali Çamdalı xx, Bajıc xx, Miloseviç xx, Amir Hadziahmetoviç xx, Vukoviç xx, Mehmet xx, Skubic xxYedekler: Kaya, Selim Ay, Jens Jonsson, Rangelov, Fofana, Alban Meha, Halil İbrahimTeknik Direktör: Aykut KocamanGol: Serdar Gürler (dk. 16) (Gençlerbirliği)