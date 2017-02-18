18.02.2017 19:40:05

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Galatasaray 1-0 önde kapattı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Galatasaray 1-0 önde kapattı.Maçtan Dakikalar (İlk yarı)23. dakikada Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe yerden gönderdiği topu önüne alan Podolski sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Dıallo'nun solundan ağlarla buluşturdu. 0-129. dakikada sağ taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Ahmet İlhan'ın yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlağı Muslera kontrol etti.38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sabri içeriye doğru kat ettikten sonra Podolski'yle ver-kaç yaptı. Sabri'nin vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.Stat: Çaykur Didi StadyumuHakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xxÇaykur Rizespor: Diallo x, Mehmet Akyüz x, Oboabona x, Ümit Kurt x (Ali Yakoubı dk. 43 ?), Özgür Çek x, Dhurgham Ismail x, Janster x, Petruccı x, Ahmet İlhan x, Recep Niyaz x, Edomwonyı xYedekler: Gökhan Akkan, Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Emmanuel Igıebor, Tuszynski, SaadeneTeknik Direktör: Hikmet KaramanGalatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Chedjou xx, Semih Kaya xx, Linnes xx, Nigel De Jong xx, Selçuk İnan xx, Josue xx, Rodrigues x, Yasin xx, Podolski xxYedekler: Cenk, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Berk İsmail, Tolga Çiğerci, Kerem Çalışkan, CavandaTeknik Direktör: Igor TudorGol: Podolski (dk. 23) (Galatasaray)Sarı kart: Podolski (Galatasaray)