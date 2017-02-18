18.02.2017 16:39:43

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.Maçtan dakikalar12. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Victor'dan oyun alanına geri döndü.17. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında Epureanu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinde auta çıktı.29. dakikada Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Mossoro'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.41. dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mustafa'nın yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Erkan Engin xxMedipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Emre xx, Visça xx, Mahmut xx, Mossoro xx, İrfan Can xx, Mustafa xxYedekler: Ufuk, Ferhat, Mehmet, Doka, Attamah, Cengiz, HolmenTeknik direktör: Abdullah AvcıGaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx, Barış xx, Wallace xx, El Yasa xx, Ben Hatira xx, Marcinho xx, Kislyakxx, Fatau xx, Sefa xx, Ghilas xxYedekler: Gökhan, Abdulkadir, Orkan, Kangwa, Muhammed, İlhan, MusaTeknik Direktör: Bülent Uygun