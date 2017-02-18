18.02.2017 16:39:43
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Victor'dan oyun alanına geri döndü.
17. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ortasında Epureanu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinde auta çıktı.
29. dakikada Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Mossoro'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41. dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mustafa'nın yaptığı yerden sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ali Saygın Ögel xx, Erkan Engin xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Emre xx, Visça xx, Mahmut xx, Mossoro xx, İrfan Can xx, Mustafa xx
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Mehmet, Doka, Attamah, Cengiz, Holmen
Teknik direktör: Abdullah Avcı
Gaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx, Barış xx, Wallace xx, El Yasa xx, Ben Hatira xx, Marcinho xx, Kislyakxx, Fatau xx, Sefa xx, Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Orkan, Kangwa, Muhammed, İlhan, Musa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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