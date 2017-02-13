13.02.2017 21:52:05

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftanın kapanış maçında Gaziantepspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)51. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Tevfik Altındağ'ın pasıyla ceza yayının hemen solunda topla buluşan Vladimir Koman yerden şutunu çekti. Ancak top kaleci Paulo Victor'da kaldı.55. dakikada ev sahibinde Marcinho'nun verdiği pasta topla buluşan Ghilas sağ kanatta yaptığı ortada arka direkte Ben Hatıra kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağa ağlara gönderdi. 1-0Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xxGaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx, Elyasa xx, Kıslıak xx, Reis xx, Barış xx, Ben Hatıra xx, Khaly xx (Sefa dk. 46 x), Fatau xx (Abdülkadir dk. 69 x), Marcınho xx, Ghilas xx (Kangwa dk. 84 x)Yedekler: Gökhan, İlhan, Musa, OrkanTeknik Direktör: Bülent UygunAdanaspor: Charles xx, Ramos xx, Sami Can xx, Didi xx, Tevfik xx (Reynaldo dk. 66 x), Rodrıgo xx, Vinicius xx (Cem dk. 58 x), Koman xx, Rodrigues xx, Bekir xx, Magaye xxYedekler: Hayrullah, Ousmane, Ahmet, Emre, RenanTeknik Direktör: Levent ŞahinGol: Ben Hatıra (dk. 55) (Gaziantepspor)Sarı kartlar: Sefa, Reis, Kıslıak, Marcinho (Gaziantepspor), Rodrigues (Adanaspor)