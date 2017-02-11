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11.02.2017 19:30:49
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbaheç ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika Fenerbhaçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
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