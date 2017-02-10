10.02.2017 19:41:19
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk'in sert vuruşunda top Gaman'a çarparak kornere çıktı.
16. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristian Tanase'nin ortasında top dışına çıktı.
24. dakikada sol kanattan atağı sürükleyen Latovlevici'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ceyhun'un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.
33. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Latovlevici'nin ters vuruşunda Olafur Skulason topu çizgiden çıkardı.
38. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan x
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Latovlevici xx, Kerim Zengin xx, Barış Başdaş xx, Dany xx, Valerica Gaman xx, Tanase xx, Ceyhun xx, Olafur Skulason xx, Yatabare xx, Evgen Seleznyov xx
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Osman Çelik, Paul Papp, İlhan Depe, Serdar Deliktaş, Dejan Lazarevic, Ermin Zec
Teknik Direktör: Igor Tudor
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo Guedes xx, Correia xx, Mitrovic xx, Talisca xx, Babel xx, Atiba Hutchinson xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx, Cenk xx
Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Aboubakar
Teknik Sorumlu: Tamer Tuna
Sarı kart: Correia (Beşiktaş)
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