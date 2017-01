29.01.2017 16:49:13

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)60. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortaya çevirdiği topa kale önünde İsmail'in ters vuruşunda top direğin dibinden kornere gitti.74. dakikada Mossoro'nun arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Doka'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.82. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Mustafa Pektemek kafayı vuruşunda, top kaleci Harun'da kaldı.88. dakikada ceza sahası dışı kaleyi tam karşıdan gören yerden Battala'nın kullandığı frikikte top üst direğin dibinden auta gitti.90+4. dakikada sağ kanattan Emre Belözoğlu'nun ortasında Mustafa Pektemek'in ıskaladığı topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0Stat: 3. Başakşehir Fatih TerimHakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Olguncan xxMedipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 80 xx), Cengiz x (Doka dk. 60 x), Mehmet x (Mustafa dk. 72 x)Yedekler: Ufuk, Bekir, Attamah, AlparslanTeknik Direktör: Abdullah AvcıBursaspor: Harun xx, Jovic xx, Ertuğrul xx, İsmail xx, Behich xx Şamil xx (Jorquera dk. 88 ?), Merter xx, Deniz xx, Batalla xx, Del Valle xx (Stancu dk. 80 x), Kubilay xxYedekler: Mert Günok, Jorquera, Faty, Onur, Sivok, Mert ÖrnekTeknik Direktör: Tunahan AkdoğanGol: İrfan Can Kahveci (dk. 90+4) (Medipo Başakşehir)Sarı kartlar: Şamil, İsmail (Bursaspor), Yalçın (Medipol Başakşehir)