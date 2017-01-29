29.01.2017 15:49:37
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cengiz'in vuruşunda top auta çıktı.
22. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan arka direğe açtığı ortada topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesi ile kornere gitti.
40. dakikada Del Valle'nin vuruşunda Volkan'dan dönen topa ceza sahası içinde bulunan Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Olguncan xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx, Cengiz xx, Mehmet xx
Yedekler: Ufuk, Doka, Bekir, Attamah, Mustafa, Alparslan, İrfan Can
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Bursaspor: Harun xx, Jovic xx, Ertuğrul xx, İsmail xx, Behich xx Şamil xx, Merter xx, Deniz xx, Batalla xx, Del Valle xx, Kubilay xx
Yedekler: Mert Günok, Jorquera, Faty, Stancu, Onur, Sivok, Mert Örnek
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
Sarı kart: Şamil (Bursaspor)
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