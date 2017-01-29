29.01.2017 14:28:20

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sabihi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sabihi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)6. dakikada Selçuk'un ortasında kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Rantie'nin şutunda top auta çıktı.24. dakikada Selçuk'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Umar'ın şutunda top kalecinin kucağında kaldı.41. dakikada Muhammed Bayır'ın Rantie'ye ceza sahası sağ çapraz çizgisinde yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Gürler, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0Stat: 19 MayısHakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Orkun Aktaş xxGençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Palitsevich xx, Aydın Karabulut xx, Selçuk Şahin xx, Kamal Issah xx, Rantie xx, Abdul Rahman Khalili xx, Murat Duruer xxYedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Vedat Muriç, Marko Milinkovic, Erik Jonathan Ring, Renato Escobar, Orhan Şam, Umut SözenTeknik Direktör: Ümit ÖzatOsmanlıspor: Karcemarskas xx, Regattin xx, Pinto xx, Vrsajevic xx, Muhammed Bayır xx, Umar xx, Numan Çürüksu xx, Musa Çağıran xx, Vaclav Prochazka xx, Webo xx, Adam Maher xxYedekler: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Erdal Kılıçaslan, Aykut Demir, Delarge, Koulossa, RusescuTeknik Direktör: Mustafa Reşit AkçayGol: Serdar Gürler (dk. 41 pen.) (Gençlerbirliği)Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Vaclav Prochazka (Osmanlıspor)