29.01.2017 14:28:20
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sabihi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sabihi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Selçuk'un ortasında kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kalan Rantie'nin şutunda top auta çıktı.
24. dakikada Selçuk'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
33. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Umar'ın şutunda top kalecinin kucağında kaldı.
41. dakikada Muhammed Bayır'ın Rantie'ye ceza sahası sağ çapraz çizgisinde yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Gürler, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Orkun Aktaş xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Palitsevich xx, Aydın Karabulut xx, Selçuk Şahin xx, Kamal Issah xx, Rantie xx, Abdul Rahman Khalili xx, Murat Duruer xx
Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Vedat Muriç, Marko Milinkovic, Erik Jonathan Ring, Renato Escobar, Orhan Şam, Umut Sözen
Teknik Direktör: Ümit Özat
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Regattin xx, Pinto xx, Vrsajevic xx, Muhammed Bayır xx, Umar xx, Numan Çürüksu xx, Musa Çağıran xx, Vaclav Prochazka xx, Webo xx, Adam Maher xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Erdal Kılıçaslan, Aykut Demir, Delarge, Koulossa, Rusescu
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gol: Serdar Gürler (dk. 41 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Vaclav Prochazka (Osmanlıspor)
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