28.01.2017 20:46:19
Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Celutska'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mottan'ın sol ayakla aşırtma vuruşunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
75. dakikada Zeki'nin yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten auta gitti.
76. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sakıb Aytaç ceza sahası içine ortaladı. Ön direkte topa hareketlenen M'billa kısa pasını göndermek istedi, savunmadan sekip yön değiştiren topu Samuel Eto'o kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-1
90. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde duvar pasında topla buluşan Vagner Love'nin şutunu kaleci çıkardı.
Stad: Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx
Antalyaspor: Fornezzi xx, Celutska xxx, Chico xxx, Diego xx, Sakıb xx, Danilo x (Motta x dk. 54) (Salih dk. 86 x),Charles x (Yekta dk. 69 x), Zeki xx, M'billa xx, Deniz Kadah xx, Eto'o xxx
Yedekler: Ferhat, Makoun, Sandro
Teknik Direktör: Rıza çalımbay
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Cenk Ahmet x, Omeruo x (Plet dk. 79 x), Garcia x, Birol x, Landel x, Tzavellas x, Efecan x, Emre Akbaba x (Aissati dk. 85 ?), Guerrier xx (Berkan dk. 66 x), Vagner Love xx
Yedekler: Zlamal, Fofana, Emre Nefiz, Taha
Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak
Goller: Vagner Love (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor), Eto'o (dk. 45+1 pen. ve 76) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Sakıb, Zeki, M'billa (Antalyaspor), Garcia, Efecan, Emre Akbaba, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
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