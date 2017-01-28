28.01.2017 20:42:42

Spor Toto Süper Lig

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)51. dakikada Onur'un pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.72. dakikada Sneijder'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.75. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası içinin sol tarafında Bruma topla buluştu. Bruma'nın pasında arka direkte topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'ten döndü.78. dakikada Sneijder'in ortasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rodrigues'e kaleci Fatih'in yaptığı müdahaleyi karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı olarak değerlendirdi.79. dakikada Selçuk'un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in ters köşesinden ağlara gitti. 5-087. dakikada Sneijder'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sinan'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fatih'in ayaklarının arasından ağlara gitti. 6-0Stat: TT ArenaHakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Ekram Kan xxGalatasaray: Muslera xx, Sabri xxx, Semih xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Joseu xx, Selçuk xx, Yasin xx (Rodrigues dk. 70 xx), Bruma xxx (Sinan dk. 84 xx), Sneijder xxx, Podolski xxx (Eren dk. 79 x)Yedekler: Cenk, Linnes, Chedjou, CavandaTeknik Direktör: Jan Olde RiekerinkAkhisar Belediyespor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Orhan xx, Ömer x, Sissoko xx, Kofi Adu x (Aykut dk. 46 x), Olcan xx (Muğdat dk. 76 x), Özer xx, Hasan Ali x (Onur dk. 46 x), Vaz Te xYedekler: Bora, Tolga, Samardzic, KadirTeknik Direktör: Tolunay KafkasGoller: Semih (dk. 9), Bruma (dk. 25 ve 41), Yasin (dk. 33), Selçuk (dk. 79 pen.), Sinan (dk. 87) (Galatasaray)Sarı kartlar: Kofi Adu, Aykut, Ömer (Akhisar Belediyespor)