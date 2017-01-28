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28.01.2017 19:12:32
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin 20 dakikası geride kalırken sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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