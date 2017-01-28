28.01.2017 16:55:14
Spor Toto Süper Lig
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası içerisinde Ahmet'in vuruşunda top Kaleci Şahin'den döndü. Dönen topla altıpas çizisi üzerinde buluşan Kweuke meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
15. dakikada sol kanattan Özgür'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saadane'nin kafa vuruşunda kaleci Ahmet çizgi üzerinden topu çıkardı.
20. dakikada Mehmet'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kweuke'nin şutunda kaleci Ahmet meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Latovlevici'nin ortasında ceza sahası içinde Seleznyov'un vuruşunda kaleci Gökhan topu kurtardı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Oboabona xx, Özgür xx, Ümit xx, Mehmet xx, Saadane xx, Putrucci xx, Janster xx, Ahmet xx, İsmael xx, Kweuke xx
Yedekler: Muhammet, Edomwonyi, Tuszynski, Oğulcan, Robin, Fink, Oğuz
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Gaman xx, Ceyhun xx, İlman xx, Kerim xx, Tchounkeu xx, Latovlevici xx, Barış xx, Seleznov xx, Tanase xx (Poko dk. 26 xx), Bliznichenko xx
Yedekler: Ercüment, Osman, Serdar, Kokalovic, Alexe, Fatih
Teknik Direktör: İgor Tudor
Goller: Kweuke (dk. 6) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Ceyhun (Kardemir Karabükspor)
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