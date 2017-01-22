22.01.2017 21:04:37

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılırken, Başakşehir ise ligdeki ilk yenilgisini aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılırken, Başakşehir ise ligdeki ilk yenilgisini aldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Volkan Demirel topa sahip oldu.54. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına sokulan Salih Uçan'ın sert şutunda top üstten auta gitti.74. dakikada Eren, ceza sahası içinde Fernandao'yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Fernandao'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.79. dakikada Mehmet Batdal'ın kafayla indirdiği topla buluşan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda top üstten dışarı gitti.90. dakikada sol kanattan Lens'in ortasında ceza sahası dışında Karavayev'in gelişine vuruşunda top auta çıktı.Stat: ÜlkerHakemler: Bülent Yıldırım xxx, Ekrem Kan xxx, Asım Yusuf Öz xxxFenerbahçe: Volkan xx, Şener xxx, Kjaer xxx, Skrtel xxx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx (Karavayev dk. 46 xx), Josef xxx, Lens xxx, Salih xx (Neustadter dk. 76 xx), Alper xxx, Fernandao x (Van Persie dk. 83 ?)Yedekler: Fabiano, Yiğithan, Caner, StochTeknik Direktör: Dick AdvocaatMedipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Uğur x (Caiçara dk. 46 xx), Yalçın xxx, Epureanu xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx, Visça xx (Doka dk. 81 ?), Mossoro xx (Mustafa Pektemek dk. 72 x), Cengiz xx, Mehmet Batdal xYedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, AttamahTeknik Direktör: Abdullah AvcıGol: Ozan Tufan (dk. 28) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Josef de Souza, Lens, Ozan, Fernandao, Volkan Demirel, Karavayev (Fenerbahçe), Uğur Uçar, Mahmut, Doka (Medipol Başakşehir)