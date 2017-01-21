21.01.2017 20:58:02

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele Kardemir Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele Kardemir Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)68. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Lionel Carole'ün gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.71. dakikada ceza yayı hemen gerisi sağ çaprazdan Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.82. dakikada sol kanattan Iasmin Latovlevici'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Serdar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-185. dakikada Serdar Deliktaş'a sert müdahalede bulunduğu gerekçesi ile Hakan Balta, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.87. dakikada Kerim'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu karşılayan Latovlevici'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.Stat: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHakemler: Cüneyt Çakır x, Mustafa Emre Eyisoy x, Tarık Ongun xKardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Barış xx, Latovlevici xx, Dany xx, Kerim xx, Gaman xx, Tanase xx, İlhan Depe xx (Kokalovic dk. 86 ?), Ceyhun Gülselam xx, Lazarevic xx (Bliznichenko dk. 76 x), Seleznyov xx (Serdar dk. 79 xx)Yedekler: Ercüment, Osman, Mahmut, Fatih AtikTeknik Direktör: Igor TudorGalatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Hakan Balta x, Carole xx, Ahmet Çalık xx, Selçuk xx, Josue xx (Eren Derdiyok dk. 84 x), Yasin xx (Garry Rodrigues dk. 65 x), Nigel De Jong xx, Bruma xx, Podolski xxYedekler: Cenk, Linnes, Semih, Birhan Vatansever, Kerem ÇalışkanTeknik Direktör: Jan Olde RiekerinkGoller: Evgen Seleznyov (dk. 31 pen.), Serdar (dk. 82) (Kardemir Karabükspor), Yasin (dk. 15) (Galatasaray)Kırmızı kart: Hakan Balta (dk. 85) (Galatasaray)Sarı kartlar: Yevhen Seleznyov, Serdar, Kerim Zengin, Dejan Lazarevic, Ceyhun Gülselam (Kardemir Karabükspor), Lukas Podolski, Ahmet Çalık (Galatasaray)