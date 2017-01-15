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15.01.2017 19:10:14
Spor toto Süper Lig
Spor toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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