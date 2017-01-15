15.01.2017 17:45:08

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)55. dakikada Abdülkadir Kayalı'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Saso Fornezzi sağına giden topu uzanarak çelmeyi başardı.57. dakikada Sefa Yılmaz, ceza alanı hemen içinden şansını denedi. Ancak top farklı şekilde kalenin üstten auta gitti.58. dakikada Samuel Eto'o'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Danilo Campos ceza alanı hemen dışından yerden topu içeri çevirdi. Deniz Kadah, altıpas üzerinde bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-381. dakikada Yekta Kurtuluş'un ceza yayı gerisine doğru gönderdiği topa Serdar Özkan bekletmeden sağ ayağıyla çok iyi vurdu. Kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.Stat: Gaziantep ArenaHakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Asım Yusuf Öz xxGaziantepspor: Gökhan xx, Barış xx, Elyasa xx, Musa xx, Hintum xx, Abdülkadir xx, Fatau xx (İlhan dk. 33 xx), Muhammed İldiz xx, Kangwa xx (Sefa dk. 46 x), Muhammet Demir xx (Angan dk. 68 x), Ghilas xxYedekler: Erten, Şenol, Kisliak, RajtoralTeknik Direktör: İbrahim ÜzülmezAntalyaspor: Fornezzi xx, Celutska xx, Diego Angelo xx, Chico xx, Sakıb Aytaç xx, Danilo xx (Yekta dk. 71 x), Zeki Yıldırım xx, Charles xx, M'billa xx (Serdar dk. 49 x), Deniz Kadah xx, Eto xx (Emre dk. 87 x)Yedekler: Ferhat, Makoun, Sandro, SalihTeknik Direktör: Rıza ÇalımbayGoller: Mbilla (dk. 24), Chico (dk. 27), Deniz Kadah (dk. 58) (Antalyaspor)Kırmızı Kart: Musa (dk. 70) (Gaziantepspor)Sarı Kartlar: Chico (Antalyaspor), Musa, Muhammed İldiz (Gaziantepspor)