24.12.2016 16:41:32

Spor Toto Süper Lig

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)12. dakikada Visca'nan ceza sahasına girerken düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Belezoğlu'nun şutunda top üstten auta çıktı.21. dakikada sağ kanattan Ahmet Dereli'nin ortasında Magaye'nin vuruşunda defansa çarpan top dışarı çıktı.32. dakikada Magaye'nin köşe atışında ceza sahası içinde Ramos'un kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda topu kornere çeldi.42. dakikada sol kanattan Visca'nın ortasında Adanaspor defansından dönen topa ceza yayı üzerinde Attamah'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Erhan Akbulut xxAdanaspor: Hayrullah x, Ramos xx, Ahmet Dereli xx, Magaye xxx, Digao xx, Cem xx, Renan Da Silva xx, Renan Diniz xx, Didi xx, Koman xxx, Bekir xxYedekler: İrfan, Samican, Ahmet Bahçıvan, Burak, Emre, Ömer, EdgarTeknik Direktör: Serhat GalimaneMedipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur xx, Emre xx, Epureanu xx, Visca xxx, Mossoro x, Mehmet xx, Erenxxx, Bekir x, Attamah xxx, Cengiz xxYedekler: Ufuk, Ferhat, Lima, Stefano, Mustafa, HolmenTeknik Direktör: Abdullah AvcıGol: Attamah (dk. 42) (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Epureanu, Emre (Medipol Başakşehir)