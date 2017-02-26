26.02.2017 16:57:43

Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan Dakikalar (İlk yarı)7. dakika sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-118. dakikada Mehmet Güven'in hatasında topla buluşan Cengiz'in vuruşunda top Zydrunas'ta kaldı.30. dakikada sağ taraftan Delagre'nin ortasında topla buluşan Maher'in vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.Stat: Osmanlı StadıHakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alparslan Dedeş xxOsmanlıspor: Zydrunas xx, Vrsajeviç xx, Mehmet Güven xx, Ndiaye xxx, Pinto xx, Vaclav xx, Dzon xx, Musa xx, Koulossa x, Numan, Maher xxYedekler: Hakan, Koray, Aykut, Webo, Erdal, Moreira, MuhammmedTeknik Direktör: Mustafa Reşit AkçayMedipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Yalçın xx, Emre Belözoğlu x, Epureanu xx, Visca xx, Da Costa xx, Cengiz xx, Mustafa Pektemek xx, Erdem x, De Souza Junior xxYedekler: Ufuk, Da Silva, Eren, Attamah, Napoleoni, Holmen, İrfanTeknik Direktör: Abdullah Mucib AvcıGoller: Mustaf Pektemek (dk. 7)( Başakşehir)Sarı Kart: Epureanu (Başakşehir), Delarge Dzon, Vaclav (Osmanlıspor)