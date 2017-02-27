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27.02.2017 21:58:47
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi.
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