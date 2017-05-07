07.05.2017 21:35:55

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Banvit: 79 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 64

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Banvit, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-64 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Banvit, Vidmar, Chappell ve Kulig ile bulduğu sayılarla 3. dakikayı 11-5 önde geçti. Ev sahibi takımın sayı üretemediği hücumlar sonrası Gagic, Metecan Birsen, Armand ve Klobucar ile skor üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: (13-10). İlk periyodun son bölümünde Hasan Emir Gökalp ve Erkin Şenel gibi genç oyuncuların da şans bulduğu Banvit, çeyreği 24-16 önde bitirdi.

İkinci periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekip, 14. dakikayı 28-22 önde geçti. Bu bölümden sonra özellikle Metecan Birsen, Gagic ve Mert Çevik ile skor üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Banvit, Muric, Chappell ve Furkan Korkmaz ile bulduğu basketlerle 13-0'lık bir seri yakaladı ve 25. dakikayı 51-39 önde geçti. Gagic ve Klobucar ikilisiyle aradaki farkı kapatmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Banvit, son çeyreğe 55-49 önde girdi.

Banvit, son periyoda Furkan Korkmaz ve Chappell'in üç sayılık basketleriyle başladı. Maçın son 5 dakikasına 65-57 önde giren ev sahibi takım, salondan 79-64 galip ayrıldı.

Banvit'te Furkan Korkmaz 28, Chappell 16, Kulig 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Gagic 13, Armand 11 sayıyla mücadele etti.