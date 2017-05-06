06.05.2017 21:44:05

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Trabzonspor Medical Park: 101 - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 69

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Trabzonspor Medical Park, sahasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 101-69 mağlup etti.

Trabzonspor Medical Park, bu sonuçla 9. galibiyetini aldı ve normal sezonun tamamlanmasına bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ise 27. yenilgisini yaşadı.

Maça iyi başlayan Trabzonspor Medical Park, ilk periyodu Kadji, Green, Hardy ve Erol Can Çinko'nun basketleriyle 27-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Green, Hardy, Kadji'nin yanı sıra Moody ve Dusan Cantekin, Trabzonspor Medical Park'ta skora katkı yapan isimler olurken, konuk ekipte ise Hummer ve Morrison'ın basketleri farkın açılmasını önleyemedi. Trabzonspor Medical Park, soyunma odasına 59-35 önde gitti.

Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 87-60 önde bitirdiği karşılaşmadan 101-69 galip ayrıldı.

Trabzonspor Medical Park'ta 24 sayı üreten Green, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.