06.05.2017 20:46:01

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Best Balıkesir: 101 - Pınar Karşıyaka: 99- Balıkesir temsilcisinin, aldığı galibiyete rağmen ligden düşmesi kesinleşti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Best Balıkesir, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 101-99 yendi.

Balıkesir temsilcisi, aldığı bu galibiyete rağmen normal sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu Brown'ın son saniye basketiyle 29-28 önde bitiren Pınar Karşıyaka, ikinci çeyreğe çok iyi başladı ve 16. dakikada farkı 14 sayıya (32-46) çıkardı. Farkı azaltmaya çalışan Best Balıkesir karşısında konuk ekip, soyunma odasına da 59-50 önde gitti.

Üçüncü periyotta Owens, Ponitka ve Summers ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka'ya Best Balıkesir, Ofoegbu, Dorsey ve James ile karşılık verdi. Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 79-71 üstün girdi.

Ev sahibi ekip, final periyodunda aradaki farkı kapatırken, maçın son bölümünde büyük çekişme yaşandı. Best Balıkesir, James'in son saniye basketiyle karşılaşmadan 101-99 galip ayrıldı.