27.02.2017 20:35:16

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Muratbey Uşak: 78 - Anadolu Efes: 80

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 80-78 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 17. galibiyetini aldı. Muratbey Uşak ise 14. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Lacivert-beyazlılar, iyi oyununu periyodun sonuna kadar sürdürdü ve ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Kirk, Heurtel ve Honeycutt'la sayılar bulan konuk ekip karşısında Muratbey Uşak, hücumda etkili olamadı. 15'inci dakikayı 17 sayı farkla 39-22 üstün geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 46-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta pota altından skor bulmaya çalışan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 25. dakikayı 55-45 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde farkı çift hanelerde tutan lacivert-beyazlılar, son periyoda 65-53 önde girdi.

Final çeyreğinde özellikle Auguste ve McKissic'le skor üreten ve 35. dakikada farkı 3 sayıya (69-72) indiren Muratbey Uşak karşısında Anadolu Efes, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Konuk ekip, müsabakadan 80-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, 22 sayıyla Muratbey Uşak'tan Auguste oldu.