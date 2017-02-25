25.02.2017 20:44:55

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Best Balıkesir: 81 - TOFAŞ: 86

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Best Balıkesir'i 86-81 yendi.

Bu sonuçla TOFAŞ, ligdeki 9. galibiyetini aldı. Best Balıkesir ise 16. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede 5. dakika, ev sahibi takımın 13-11 üstünlüğüyle geçildi. Kaya Peker, Crocker ve Mejia'nın basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, 8. dakikada 20-13'lük üstünlük kurdu. Best Balıkesir, Culpepper ve Ofoegbu'nun basketleriyle farkı kapatsa da konuk takım, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.

İlk çeyreğin sonundaki etkili performansını sürdüren Best Balıkesir, yakaladığı 15-0'lık seriyle 12. dakikada 28-20 üstünlük sağladı. İyi oyununu sürdüren ev sahibi takım, 16. dakikada 12 sayılık (34-22) farkı yakaladı. Savunmada rakibini durdurarak 11-0'lık seri bulan TOFAŞ, 18. dakikada farkı 1 sayıya (34-33) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede Balıkesir temsilcisi, soyunma odasına 42-40 üstün gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinin ilk bölümü, karşılıklı basketlere sahne oldu. 25'inci dakika, 54-52 Best Balıkesir'in üstünlüğüyle geride kaldı. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan ve 29. dakikada farkı 10 sayıya (57-67) yükselten TOFAŞ, üçüncü periyodu 68-60 önde geçti.

Son çeyreğe iyi başlayan ev sahibi Best Balıkesir, 33. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 69-70. Kalan bölümde rakibinin öne geçmesine engel olan TOFAŞ, sahadan 86-81 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, TOFAŞ adına 20 sayı kaydeden Crocker olurken, Best Balıkesir'de Culpepper ve James 19'ar sayı üretti.