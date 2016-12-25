25.12.2016 19:47:43

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibini 78-72 mağlup etti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibini 78-72 mağlup etti.Pınar Karşıyaka'dan Summers'ın bitime 53 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle durum 71-67'ye geldi. Bu anlarda ev sahibi taraftarlar Galatasaray Odeabank Antrenörü Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahürat yapınca hakemler üçüncü anonsu da yaptırıp soyunma odasına gitti. Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet de soyunma odasına girdi. Karşıyaka kaptanı Soner, mikrofonu eline alarak taraftardan sakin olmalarını istedi. Maç hakemler ve Galatasaray'ın parkeye dönmesiyle 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Zafer Yılmaz xx, Özlem Erman xx, Halit Can Cihan xxPınar Karşıyaka: Green xxx 13, Brown xxx 14, Ponitka xxx 15, Summers xxx 23, Owens xx 8, Muhammed x 3, Petway xx, Egemen x 2Galatasaray Odeabank: Sinan xx 10, Schilb xxx 15, Thompson xxx 12, Göksenin xxx 15, Tyus x, Pleiss xx 8, Diebler xxx 10, Can x 21. Periyot: 22-24 (Galatasaray Odeabank lehine)Devre: 45-42 (Pınar Karşıyaka lehine)3. Periyot: 62-57 (Pınar Karşıyaka lehine)5 faulle çıkan: Muhammed (Pınar Karşıyaka)