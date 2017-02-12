12.02.2017 13:23:37

Spor Toto Basketbol Süper Lig

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bafra İşitme Engelliler, İstanbul Anadolu İşitme Engelliler'i 65-43 mağlup etti.

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bafra İşitme Engelliler, İstanbul Anadolu İşitme Engelliler'i 65-43 mağlup etti.Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında İstanbul Anadolu İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Bafra Eski Spor Salonu'nda karşılaşan Bafra İşitme Engelliler Spor Kulübü; baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 65-43 galip ayrılarak puanını 14'e yükseltti. Bafra İşitme Engelliler Spor kulübü haftaya Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.