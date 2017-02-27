27.02.2017 20:00:53
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Murat Biricik xx, Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx
Muratbey Uşak: Zach xxx 22, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 5, Harrison x 7, Freimanis x 5, Vasiliauskas xxx 19, Hakan Demirel x 3, Kairys x, McKissic xxx 17
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Anadolu Efes: Honeycutt xx 13, Doğuş Balbay x 4, Cedi Osman xx 14, Granger x 1, Heurtel xx 8, Can Maxim Mutaf xx 8, Dunston xxx 13, Kirk xxx 15, Thomas x 4
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 32-46 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 53-65 (Anadol Efes lehine)
Spor Toto Basketbol Ligi
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmadan Anadolu Efes 80-78 galip ayrıldı.Spor Toto Basketbol Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmadan Anadolu Efes 80-78 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Murat Biricik xx, Ozan Çakar xx, Kaan Büyükçil xx
Muratbey Uşak: Zach xxx 22, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan x 5, Harrison x 7, Freimanis x 5, Vasiliauskas xxx 19, Hakan Demirel x 3, Kairys x, McKissic xxx 17
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Anadolu Efes: Honeycutt xx 13, Doğuş Balbay x 4, Cedi Osman xx 14, Granger x 1, Heurtel xx 8, Can Maxim Mutaf xx 8, Dunston xxx 13, Kirk xxx 15, Thomas x 4
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 16-24 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 32-46 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 53-65 (Anadol Efes lehine)