23.12.2016 10:39:09
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı 24 Aralık Cumartesi, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak. Geçen hafta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yeşilgiresun Belediyespor'u 80-74 mağlup eden Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka deplasmanına gidecekken, Fenerbahçe ise Tranzonspor Medical Park ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:
24 Aralık Cumartesi
14.00 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol
15.00 İstanbul BBSK - BEST Balıkesir
16.00 TED Ankara Kolejliler - Banvit
17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece
25 Aralık Pazar
16.00 Muratbey Uşak Sportif - TOFAŞ
17.00 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor Medical Park
26 Aralık Pazartesi
19.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş
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