23.12.2016 10:39:09

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.

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Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı 24 Aralık Cumartesi, 25 Aralık Pazar ve 26 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak. Geçen hafta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yeşilgiresun Belediyespor'u 80-74 mağlup eden Galatasaray Odeabank, Pınar Karşıyaka deplasmanına gidecekken, Fenerbahçe ise Tranzonspor Medical Park ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:24 Aralık Cumartesi14.00 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol15.00 İstanbul BBSK - BEST Balıkesir16.00 TED Ankara Kolejliler - Banvit17.30 Yeşilgiresun Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece25 Aralık Pazar16.00 Muratbey Uşak Sportif - TOFAŞ17.00 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor Medical Park26 Aralık Pazartesi19.00 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş