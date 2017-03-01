SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Spor Toto Akhisar Stadyum inşaatı ihalesini kazanan firma belli oldu
01.03.2017 13:16:24

Spor Toto Akhisar Stadyum inşaatı ihalesini kazanan firma belli oldu

Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu ihalesi Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. İhaleye 4 firma katıldı pazarlık usulü ile yapılan stadyum inşaatı ihalesini daha önce Gaziantep Arena Stadyumu'nu yapan ve 71 milyon 240 bin TL ile May İnş. Taah. Ltd. Şti kazandı.

Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu ihalesi Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. İhaleye 4 firma katıldı pazarlık usulü ile yapılan stadyum inşaatı ihalesini daha önce Gaziantep Arena Stadyumu'nu yapan ve 71 milyon 240 bin TL ile May İnş. Taah. Ltd. Şti kazandı.

Komisyon Başkanı Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak ve üyeler Alper Çetin, Mehmet Bakkal, Erkan Ertik ve Ferda Mersin ile idare yetkilisi Mehmet Fatih Çetinkaya'nın katılımı ile gerçekleşen ihaleye 6 firma davet edildi.

4734 numaralı Kamu İhale Kanununun 21.maddesi B bendine göre pazarlık usulü gerçekleşen "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" ihalesi ilk oturumu saat 11.00'de gerçekleşti. İhaleye Sisan Müh. İnş. Ltd. Şti., Bayburt Group, Yapı 1453 İnş. San. Tic. Ltd. Şti, May İnş. Taah. Ltd. Şti, Alkataş İnş. Taah. A.Ş. ve Doyap Yapı San. A.Ş. ile Önsöz Tur. Müşavirlik A.Ş. iş ortaklığı firmaları davet edildi. İki firma Sisan Müh. İnş. Ltd. Şti ile Bayburt İnş. Taah. Ltd. Şti. firmaları gönderdikleri kapalı zarf ile ihaleye katılmadıklarını belirttiler.

İlk yapılan kapalı zarf usulü açılan teklifler şöyle oluştu; Yapı 1453 İnş. San. Tic. Ltd. Şti 101 milyon 45 bin 53 TL, Doyap Yapı San. A.Ş. ile Önsöz Tur. Müşavirlik A.Ş. iş ortaklığı 89 milyon 500 bin TL, Alkataş İnş. Taah. A.Ş. 88 milyon 50 bin TL ve son olarak May İnş. Taah. Ltd. Şti ise 82 milyon 360 bin TL teklifte bulundular. Kapalı zarf usulü verilen tekliflerin alınmasının ardından komisyonun tekrar toplanması için ihaleye saat 13.00'e kadar ara verildi.

İhalenin ikinci oturumunda 4 firma ikinci tekliflerini sundu. İkinci tekliflerin ardından en düşük teklifi veren 71 milyon 240 bin TL ile May İnş. Taah. Ltd. Şti "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" nu yapma hakkını aldı ve ihale son buldu. Diğer firmalar Yapı 1453 İnş. San. Tic. Ltd. Şti 76 milyon 445 bin 53 TL, Alkataş İnş. Taah. A.Ş. 73 milyon 250 bin TL ve Doyap Yapı San. A.Ş. ile Önsöz Tur. Müşavirlik A.Ş. iş ortaklığı ise 76 milyon 435 bin TL teklifte bulundu.

May İnş. Taah. Ltd. Şti, daha önce Gaziantep Arena Stadyumu inşaatını yaptığı bildirildi.

Stadyum yapım süreci

- 30.03.2011 tarihinde Akhisar Belediye Başkanlığız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü arasında Akhisar İnönü Mahallesinde 365 ada 2 parselde kayıtlı 37 bin 233metrekare yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki tesislerle birlikte belediyeye mülkiyeti ile devri karşılığında mülkiyeti belediyeye ait tapuda Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52 bin 137,44metrekare yüzölçümlü arsaya UEFA standartlarında 12.000 seyircili kapasiteli stadyum ve 2.000 seyircili spor salonu yapılması karşılığında devri konusunu kapsayan protokol imzalandı.

- 22.01.2013 tarihinde 30.03.2011 tarihli protokolün süresinin uzatılması ile ilgili 2. protokol imzalandı.

- Gerekli proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 25.05.2013 tarihinde 2013/51672İKN ile Stadyum ve Kapalı Spor salonu işi ihale edilmiştir.

- İhale 26.890.000 TL ile en uygun teklifi veren 1. firma Ceser İnşaat A.Ş. yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığını belirterek belediyemize ihalenin iptali için müracaatta bulunmuş, ancak Kamu İhale Kurumu (KİK) firmanın itirazını reddetmiştir.

- Ceser İnşaat A.Ş. sözleşmenin uzatılması için davet edilmiş ancak firma davete hicap etmemiş ve teminatına el konulmuştur.

- Ceser İnşaat A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaması üzerine 29.980.000 TL ile en uygun 2. teklifi veren Hayranoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şirketi 02.09.2013 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.

- Hayranoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şirketi zemin etüdü ile ilgili itirazlarda bulunmuş. Aradaki ihtilafın çözülmesinin ardından 05.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

- İnşaat aşamasında ilave iş artışları nedeni ile 2 defa süre uzatımı verilmiş ve iş bitimi tarihi 19.01.2016 olarak belirlenmiştir.

- 21.12.2015 tarihinde yüklenici firma ile aramızdaki sözleşme firmanın

A. İş Programına göre imalatın çok geride olması,

B. Kalan süre içerisinde işin tamamlanmasının mümkün bulunmaması,

C. Yapılan imalatın bir kısmında fen ve sanat kurallarına uygun imalat yapılmadığı, gerekçeleri ile sözleşmesi feshedilmiştir.

- 12 Nisan 2016'da Yükselici firma tarafından Akhisar 2.Asliye Hukuk Mahkemesine stadyum inşaatının ve ihalenin durdurulması için alınan tedbir kararı Akhisar Belediyesi'nin başvurusu üzerine kaldırıldı.

- 6 Şubat 2017'de Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında alınan karar ile stadyumun isminin "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
    YORUM YAZ
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! AYDIN DOĞAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI!
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
İstanbul’dan sis manzaraları
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
İşte halkı en silahlı ülkeler
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
ABD'den Rusya ve Çin'e sert tepki
30 tasarı Meclis'te kabul edildi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Trump’tan Obama’ya suçlama
Rusya ve Çin Esed kararını veto etti!
Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
İstanbul’un enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul’un enflasyon rakamları açıklandı
İstanbul’da 2017 Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0.33, toptan fiyatlar ise yüzde 0.20 oranında arttı.
01.03.2017 13:19:17
Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı
Belediye başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde denizde fenalaşan dalgıcı, suya atlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım Kurtardı.
01.03.2017 12:21:38
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
Kandil'de PKK hedefleri vuruldu
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatıyla vuruldu.
01.03.2017 11:55:10
Beytüşşebap Belediye Başkanı gözaltında
Beytüşşebap Belediye Başkanı gözaltında
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman ve iki kişi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
01.03.2017 11:16:35
'Trabzonspor’un kupası iade edilecek'
'Trabzonspor’un kupası iade edilecek'
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, 'CAS-FIFA sonucu Trabzonspor’un hakları ve kupası iade edilecektir' dedi.
01.03.2017 11:14:44
Burak Yılmaz evine geri dönüyor?
Burak Yılmaz evine geri dönüyor?
Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile anlaşabileceği konuşuluyor.
01.03.2017 10:40:13
Antalya’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da PKK operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Antalya’da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.
01.03.2017 10:37:05
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
Fas, Afrika'ya açılıyor
Fas, Afrika'ya açılıyor
CHP Grubu referandum için toplanacak
CHP Grubu referandum için toplanacak
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları