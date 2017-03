01.03.2017 13:16:24

Spor Toto Akhisar Stadyum inşaatı ihalesini kazanan firma belli oldu

Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu ihalesi Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. İhaleye 4 firma katıldı pazarlık usulü ile yapılan stadyum inşaatı ihalesini daha önce Gaziantep Arena Stadyumu'nu yapan ve 71 milyon 240 bin TL ile May İnş. Taah. Ltd. Şti kazandı.

Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu ihalesi Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda yapıldı. İhaleye 4 firma katıldı pazarlık usulü ile yapılan stadyum inşaatı ihalesini daha önce Gaziantep Arena Stadyumu'nu yapan ve 71 milyon 240 bin TL ile May İnş. Taah. Ltd. Şti kazandı.Komisyon Başkanı Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak ve üyeler Alper Çetin, Mehmet Bakkal, Erkan Ertik ve Ferda Mersin ile idare yetkilisi Mehmet Fatih Çetinkaya'nın katılımı ile gerçekleşen ihaleye 6 firma davet edildi.4734 numaralı Kamu İhale Kanununun 21.maddesi B bendine göre pazarlık usulü gerçekleşen "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" ihalesi ilk oturumu saat 11.00'de gerçekleşti. İhaleye Sisan Müh. İnş. Ltd. Şti., Bayburt Group, Yapı 1453 İnş. San. Tic. Ltd. Şti, May İnş. Taah. Ltd. Şti, Alkataş İnş. Taah. A.Ş. ve Doyap Yapı San. A.Ş. ile Önsöz Tur. Müşavirlik A.Ş. iş ortaklığı firmaları davet edildi. İki firma Sisan Müh. İnş. Ltd. Şti ile Bayburt İnş. Taah. Ltd. Şti. firmaları gönderdikleri kapalı zarf ile ihaleye katılmadıklarını belirttiler.İlk yapılan kapalı zarf usulü açılan teklifler şöyle oluştu; Yapı 1453 İnş. San. Tic. Ltd. Şti 101 milyon 45 bin 53 TL, Doyap Yapı San. A.Ş. ile Önsöz Tur. Müşavirlik A.Ş. iş ortaklığı 89 milyon 500 bin TL, Alkataş İnş. Taah. A.Ş. 88 milyon 50 bin TL ve son olarak May İnş. Taah. Ltd. Şti ise 82 milyon 360 bin TL teklifte bulundular. Kapalı zarf usulü verilen tekliflerin alınmasının ardından komisyonun tekrar toplanması için ihaleye saat 13.00'e kadar ara verildi.İhalenin ikinci oturumunda 4 firma ikinci tekliflerini sundu. İkinci tekliflerin ardından en düşük teklifi veren 71 milyon 240 bin TL ile May İnş. Taah. Ltd. Şti "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" nu yapma hakkını aldı ve ihale son buldu. Diğer firmalar Yapı 1453 İnş. San. Tic. Ltd. Şti 76 milyon 445 bin 53 TL, Alkataş İnş. Taah. A.Ş. 73 milyon 250 bin TL ve Doyap Yapı San. A.Ş. ile Önsöz Tur. Müşavirlik A.Ş. iş ortaklığı ise 76 milyon 435 bin TL teklifte bulundu.May İnş. Taah. Ltd. Şti, daha önce Gaziantep Arena Stadyumu inşaatını yaptığı bildirildi.Stadyum yapım süreci- 30.03.2011 tarihinde Akhisar Belediye Başkanlığız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü arasında Akhisar İnönü Mahallesinde 365 ada 2 parselde kayıtlı 37 bin 233metrekare yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki tesislerle birlikte belediyeye mülkiyeti ile devri karşılığında mülkiyeti belediyeye ait tapuda Reşatbey Mahallesi 2213 ada 1 parsel kayıtlı 52 bin 137,44metrekare yüzölçümlü arsaya UEFA standartlarında 12.000 seyircili kapasiteli stadyum ve 2.000 seyircili spor salonu yapılması karşılığında devri konusunu kapsayan protokol imzalandı.- 22.01.2013 tarihinde 30.03.2011 tarihli protokolün süresinin uzatılması ile ilgili 2. protokol imzalandı.- Gerekli proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 25.05.2013 tarihinde 2013/51672İKN ile Stadyum ve Kapalı Spor salonu işi ihale edilmiştir.- İhale 26.890.000 TL ile en uygun teklifi veren 1. firma Ceser İnşaat A.Ş. yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığını belirterek belediyemize ihalenin iptali için müracaatta bulunmuş, ancak Kamu İhale Kurumu (KİK) firmanın itirazını reddetmiştir.- Ceser İnşaat A.Ş. sözleşmenin uzatılması için davet edilmiş ancak firma davete hicap etmemiş ve teminatına el konulmuştur.- Ceser İnşaat A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaması üzerine 29.980.000 TL ile en uygun 2. teklifi veren Hayranoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şirketi 02.09.2013 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır.- Hayranoğulları İnş. Taah. Tic. Ltd. Şirketi zemin etüdü ile ilgili itirazlarda bulunmuş. Aradaki ihtilafın çözülmesinin ardından 05.11.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.- İnşaat aşamasında ilave iş artışları nedeni ile 2 defa süre uzatımı verilmiş ve iş bitimi tarihi 19.01.2016 olarak belirlenmiştir.- 21.12.2015 tarihinde yüklenici firma ile aramızdaki sözleşme firmanınA. İş Programına göre imalatın çok geride olması,B. Kalan süre içerisinde işin tamamlanmasının mümkün bulunmaması,C. Yapılan imalatın bir kısmında fen ve sanat kurallarına uygun imalat yapılmadığı, gerekçeleri ile sözleşmesi feshedilmiştir.- 12 Nisan 2016'da Yükselici firma tarafından Akhisar 2.Asliye Hukuk Mahkemesine stadyum inşaatının ve ihalenin durdurulması için alınan tedbir kararı Akhisar Belediyesi'nin başvurusu üzerine kaldırıldı.- 6 Şubat 2017'de Akhisar Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısında alınan karar ile stadyumun isminin "Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Spor Salonu" olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.