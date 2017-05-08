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Spor Toto 3. Lig
08.05.2017 18:52:04

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3.Lig 1. Grup Yarı Final rövanş maçında ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Çorum Belediyespor'u konuk eden Altay, 90 dakika sonunda rakibine karşı 2-0'lık üstünlük kurunca maç uzatmaya gitti. Altay, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle skoru 4-0 yaparak finale adını yazdırdı.

Spor Toto 3.Lig 1. Grup Yarı Final rövanş maçında ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Çorum Belediyespor'u konuk eden Altay, 90 dakika sonunda rakibine karşı 2-0'lık üstünlük kurunca maç uzatmaya gitti. Altay, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle skoru 4-0 yaparak finale adını yazdırdı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Aykut Küçük

Altay: Aydın xx, Hayrullah xx, Necdet xx, Murat Türkkan xx, Kadir xx (Erhan dk. 89 ?), Hüsamettin xx (Furkan dk. 69 xx), Ferdi xx (Halil Yılmaz dk. 65 xx), İbrahim Akın xxx, Halil Karataş xx, Murat Uluç xxx, Abdülkadir xx

Yedekler: Serkan, Mustafa Murat, Emre, Atakan

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Çorum Belediyespor: Sercan x, Yakup Kayış xx, Hüseyin x, İmam x (Yeldar dk. 42 xx), Tahir xx, Akın xx, Mertcan xx, Emrullah xx, Salim xx, Ali Kemal xx (Ahmet dk. 57 xx), Yakup Alkan xx (Sebahattin dk. 83 ?)

Yedekler: Burak, Ufuk, Selim, Çağrı

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Goller: Ferdi (dk. 48), Murat Uluç (dk. 90+4), Furkan (dk. 99), İbrahim Akın (dk. 120+4) (Altay)

Kırmızı kart: Hüseyin Erol (dk. 118) (Çorum Belediyespor)

Sarı kartlar: Abdülkadir, Hüsamettin (Altay), Ali Kemal, Emrullah, Sercan, Yeldar, Erhan (Çorum Belediyespor)
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