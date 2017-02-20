20.02.2017 10:56:41

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırıkhanspor yönetiminde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor yenilgisinin ardından toplu istifa geldi.

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Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırıkhanspor yönetiminde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor yenilgisinin ardından toplu istifa geldi.Ligin 23. haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Kırıkhanspor'da maçın ardından 13 kişilik yönetim kurulundan Ahmet Uçar, Bekir Mutluer, Mehmet Biçer, Mehmet Öztürk, Metin Şahin, Murat Gezmen, Murat Pado, Mustafa Doğan, Mustafa Öztürk, Şeref Vardı ve Yusuf Donat istifa etti.Toplu istifa eden yönetim kurulu üyesinden 11 kişi yaptıkları açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:"Kırıkhanspor yönetim kurulu olarak 2016 - 2017 sezonu başında tek liste seçilerek yönetime geldik. Geldiğimizden itibaren tüm arkadaşlarımız özverili bir şekilde Kırıkhanspor'un başarısı için elinden geleni yaptı. Başardıklarımız ve başaramadıklarımız ortadadır. Ancak yönetim biçimi açısından görüş ayrılığı oluştu ve yine maalesef bu görüş ayrılığı zamanında kesin çözüm yerine pansuman tedavisi uygulanmadığından derin bir krize düştü. Bir de kulüp başkanı ve bir yönetici alacaklarından dolayı kulübe hem federasyon hem de Spor Toto gelirlerine haciz koyduklarından dolayı bu aşamadan sonra artık birlikte çalışma imkanı ve olanağı kalmamıştır."İstifaların ardından asil yönetimde Sait İlçin ile Ümit Alıcıoğlu kaldı.